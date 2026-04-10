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Bungalows à vendre en Dhekelia, Chypre

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Bungalow 4 chambres dans Minden, Chypre
Bungalow 4 chambres
Minden, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 191 m²
Situé dans un magnifique complexe de bord de mer paisible dans la zone touristique très rech…
$920,920
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VIDI GROUP
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