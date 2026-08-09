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Studios à vendre en Demos Akama, Chypre

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Koinoteta Kissonergas
3
3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Kissonerga, Chypre
Studio 1 chambre
Kissonerga, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 2/2
Appartement de studio Niché le long de la pittoresque côte de Kissonerga, Paphos. Resort es…
$224,862
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Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Studio 1 chambre dans Kissonerga, Chypre
Studio 1 chambre
Kissonerga, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 1
Jaquozzi Suite Appartement Niché le long de la pittoresque côte de Kissonerga, Paphos. Reso…
$340,175
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Studio 1 chambre dans Kissonerga, Chypre
Studio 1 chambre
Kissonerga, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 1/2
Appartement de studio Niché le long de la pittoresque côte de Kissonerga, Paphos. Resort es…
$219,096
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