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Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la mer en Demos Akama, Chypre

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Péyia
15
2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Péyia, Chypre
Maison 3 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Bienvenue dans cette charmante maison de trois chambres à louer dans la belle région de Pege…
$4,128
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Villa 4 chambres dans Péyia, Chypre
Villa 4 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Présentation d'une magnifique villa design moderne à Peyia, Paphos, votre ultime retraite po…
$8,019
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villas

Caractéristiques des propriétés en Demos Akama, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
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