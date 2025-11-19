Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Akama
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Demos Akama, Chypre

Péyia
8
Koinoteta Kissonergas
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kissonerga, Chypre
Appartement 2 chambres
Kissonerga, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,251
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 5 chambres dans Péyia, Chypre
Appartement 5 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 2 chambres dans Kissonerga, Chypre
Appartement 2 chambres
Kissonerga, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,222
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 4 chambres dans Agios Georgios Peyeias, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Georgios Peyeias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 4 chambres dans Agios Georgios Peyeias, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Georgios Peyeias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,290
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 5 chambres dans Péyia, Chypre
Appartement 5 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Caractéristiques des propriétés en Demos Akama, Chypre

avec Vue sur la mer