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Mountain View Villas à vendre en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Villa 5 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 973 m²
Découvrez une collection exclusive de villas luxueuses de trois niveaux nichées sur de vaste…
$5,20M
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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