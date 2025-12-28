Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

villas
36
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Maison 5 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
A vendre est une spacieuse maison de revente dans la zone souhaitable du centre d'Agios Atha…
$1,04M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller