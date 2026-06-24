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Vue sur la mer Duplex à vendre en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Duplex 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
A vendre: Un impressionnant duplex moderne actuellement en construction dans la zone recherc…
$1,57M
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Duplex 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Duplex 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
A vendre: Un impressionnant duplex moderne actuellement en construction dans la zone recherc…
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Caractéristiques des propriétés en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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