  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Dali
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Dali, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Dali, Chypre
Villa 4 chambres
Dali, Chypre
Chambres 4
Surface 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
Caractéristiques des propriétés en Dali, Chypre

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
