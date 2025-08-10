Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Dali
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Dali, Chypre

propriété commerciale
16
immeubles de placement
4
entrepôts
10
Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 485 m² dans Dali, Chypre
Boutique 485 m²
Dali, Chypre
Surface 485 m²
Un restaurant à vendre à Dali. Le restaurant dispose d'une surface couverte de 485 m2 et d'u…
$602,429
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller