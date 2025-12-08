Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Choletria
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Choletria, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Choletria, Chypre
Appartement
Choletria, Chypre
Un champ dans la région de Choletria, créant un environnement tranquille avec un minimum de …
$74,901
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Choletria, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller