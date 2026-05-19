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Bureaux à vendre en Choirokoitia, Chypre

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1 propriété total trouvé
Bureau 830 m² dans Choirokoitia, Chypre
Bureau 830 m²
Choirokoitia, Chypre
Nombre de pièces 16
Chambres 16
Nombre de salles de bains 14
Surface 830 m²
Cet aparthotel agro-touristique est situé dans le village de Tohni, connu pour son architect…
$1,76M
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