Vue sur la mer Villas à vendre en Chlórakas, Chypre

4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Villa 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 176 m²
Nombre d'étages 2
Villa 1 — villa moderne avec 3 chambres, piscine privée de 3×6 m et terrasse de 36 m², à seu…
$775,788
Laisser une demande


Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский

Villa 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Villa 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Villa 3 — villa moderne avec 3 chambres, piscine privée 3×6 m et terrasse de 36,7 m², à seul…
$764,034
Laisser une demande


Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский

Villa 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Villa 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 176 m²
Nombre d'étages 2
Villa 2 — villa moderne avec 3 chambres, piscine privée 3×6 m et terrasse de 36 m², à seulem…
$764,034
Laisser une demande


Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский


Villa 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Villa 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 181 m²
Nombre d'étages 2
Villa 4 — villa moderne avec 3 chambres, piscine privée 3×6 m et véranda couverte de 37 m², …
$752,279
Laisser une demande


Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский

