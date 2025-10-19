Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Arsos Lemesou
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Arsos Lemesou, Chypre

1 propriété total trouvé
Entrepôt 730 m² dans Arsos, Chypre
Entrepôt 730 m²
Arsos, Chypre
Surface 730 m²
Winery within a large residential field in Arsos, Limassol. The basement consists of an open…
$462,809
