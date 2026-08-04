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Loyer mensuel de villas en Armou, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Armou, Chypre
Villa 4 chambres
Armou, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 236 m²
Cette superbe villa de quatre chambres, située dans le quartier serein d'Armou, offre un mél…
$1,820
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Armou, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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