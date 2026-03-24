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Maisons avec jardin à vendre en Armou, Chypre

villas
3
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Armou, Chypre
Maison 5 chambres
Armou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
A vendre est une magnifique maison individuelle située dans le paisible village d'Armou. Cet…
$865,839
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Armou, Chypre

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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