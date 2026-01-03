Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Apesia, Chypre

Appartement dans Apesia, Chypre
Un terrain résidentiel de 6445m2 avec belle vue sur le village d'Apesia à Limassol. La propr…
$558,876
Appartement dans Apesia, Chypre
Un beau terrain résidentiel de 3654m2 avec belle vue dans le village d'Apesia à Limassol. La…
$282,319
Appartement dans Apesia, Chypre
Nouveauté sur le marché, un beau terrain résidentiel de 10099m2 comprenant deux parcelles de…
$841,195
Appartement dans Apesia, Chypre
Un beau terrain résidentiel de 5686m2 avec belle vue dans le village d'Apesia à Limassol. La…
$305,365
Appartement dans Apesia, Chypre
Nous vous présentons un vaste terrain de 18426m2 situé dans le village d'Apesia. Cette terre…
$288,081
Appartement dans Apesia, Chypre
Domaine agricole de la communauté Apesia, dans le district de Limassol. Il est situé à 1,7km…
$57,616
Appartement dans Apesia, Chypre
Terrain agricole situé dans le village d'Apesia à Limassol, dans la zone G3, 10 % de couvert…
$1,35M
