  2. Chypre
  3. Anogyra
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Anogyra, Chypre

Appartement 3 chambres dans Anogyra, Chypre
Appartement 3 chambres
Anogyra, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Une belle villa de trois chambres à coucher à Anogyra Village à Limassol. L'établissement es…
$1,728
par mois
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Anogyra, Chypre

avec Jardin
