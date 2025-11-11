Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Anogyra, Chypre

9 propriétés total trouvé
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
Residential land in Anogira village of Limassol district. It has an irregular shape with a…
$198,567
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
Residential land located in Anogyra village of Limassol District. The property has a reg…
$110,315
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape with an ev…
$82,446
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
The immediate surrounding area of the property mainly consists of vacant residential parcels…
$204,373
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
Available residential land in Anogyra village in Limassol.The land size is 4014sqm, has 40% …
$87,091
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape and an inc…
$145,151
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
The immediate surrounding area of the property consists of parcels with similar planning fe…
$17,418
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
Residential land, in Anogira village, in Limassol District. The property has a triangular …
$58,060
Appartement dans Anogyra, Chypre
Appartement
Anogyra, Chypre
A Forest land  in Anogira village in Limassol in Z1 zone, 6% cover ratio, building density 6…
$29,030
Caractéristiques des propriétés en Anogyra, Chypre

Bon marché
Luxe
