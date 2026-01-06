Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalow 3 chambres dans Timi, Chypre
Bungalow 3 chambres
Timi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Ce bungalow moderne est disponible à la location dans le paisible village d'Anarita. Récemme…
$1,728
par mois
Laisser une demande
Bungalow 1 chambre dans Anarita, Chypre
Bungalow 1 chambre
Anarita, Chypre
Chambres 1
Surface 70 m²
*Note importante : Les propriétés seront disponibles à partir du 1er septembre 2025 *Veuille…
$749
par mois
Laisser une demande
