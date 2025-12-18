Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Amargeti
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Amargeti, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Terrain agricole à Amargeti Paphos 6727 m2, Avec deux types de zones G3/Z3 G3 93 % : 10 % Fa…
$55,311
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Amargeti, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller