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Villas à vendre en Alethriko, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Alethriko, Chypre
Villa 5 chambres
Alethriko, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 265 m²
Nombre d'étages 3
À vendre: Cette maison spacieuse avec 5 chambres et 4 salles de bains à Alitrico offre un st…
$605,009
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