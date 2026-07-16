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Maisons avec jardin à vendre en Alassa, Chypre

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Alassa, Chypre
Maison 4 chambres
Alassa, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 337 m²
**Profitez de cette occasion unique d'acquérir une maison de deux niveaux avec 4+1 chambres …
$457,332
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Caractéristiques des propriétés en Alassa, Chypre

avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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