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Loyer mensuel de appartements en Akrotiri village, Chypre

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Appartement 5 chambres dans Akrotiri village, Chypre
Appartement 5 chambres
Akrotiri village, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Superbe maison individuelle de 5 chambres dans un quartier très calme d'Asomatos, à quelques…
$4,069
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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