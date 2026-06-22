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Maisons Piscine à vendre en Akrotiri, Chypre

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Akrotiri village
78
2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Maison 3 chambres
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 200 m²
Une luxueuse villa de 3 chambres est à vendre au sein du complexe de golf le plus prestigieu…
$1,95M
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Agence
John Taylor Cyprus
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Maison 5 chambres dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Maison 5 chambres
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Surface 248 m²
Une spectaculaire villa de 5 chambres est proposée à la vente au sein du complexe de golf le…
$2,64M
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John Taylor Cyprus
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