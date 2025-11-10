Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Agios Konstantinos, Chypre

Appartement 3 chambres dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 3 chambres
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Sol 1/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$304,778
Appartement 3 chambres dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 3 chambres
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Sol 2/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$310,529
Appartement 3 chambres dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 3 chambres
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 2/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$385,286
Appartement 3 chambres dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 3 chambres
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 1/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$299,028
Appartement 1 chambre dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 1 chambre
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 2/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$201,269
Appartement 2 chambres dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 2 chambres
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 2/2
2-Bedroom Apartments The 2-bedroom apartments at Konstantinou & Evripidi Avenue offer a perf…
$299,028
Appartement 1 chambre dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 1 chambre
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$189,768
Appartement 1 chambre dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 1 chambre
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$189,768
Appartement 1 chambre dans Agios Konstantinos, Chypre
Appartement 1 chambre
Agios Konstantinos, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$195,518
Caractéristiques des propriétés en Agios Konstantinos, Chypre

