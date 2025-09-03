Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Agios Georgios Lemesou, Chypre

2 propriétés total trouvé
Bureau dans Agios Georgios, Chypre
Bureau
Agios Georgios, Chypre
Le bureau/boutique est situé sur l'avenue occupée avec un accès facile au centre-ville et la…
$3,252
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau dans Agios Georgios, Chypre
Bureau
Agios Georgios, Chypre
Bureau/boutique de luxe, situé au centre sur l'avenue Nikou Pattichi avec un accès facile au…
$2,904
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller