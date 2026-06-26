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Maisons avec jardin à vendre en Agios Georgios Lemesou, Chypre

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villas
7
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Agios Georgios, Chypre
Maison 2 chambres
Agios Georgios, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Découvrez le village contemporain avec cette belle maison semi-détachée située dans la zone …
$378,260
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Caractéristiques des propriétés en Agios Georgios Lemesou, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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