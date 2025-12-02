Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Agios Georgios Lemesou, Chypre

propriété commerciale
5
2 propriétés total trouvé
Bureau 60 m² dans Agios Georgios, Chypre
Bureau 60 m²
Agios Georgios, Chypre
Surface 60 m²
Sol 3/3
Office Space This modern office space has been meticulously designed to meet the needs of to…
$357,563
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau 60 m² dans Agios Georgios, Chypre
Bureau 60 m²
Agios Georgios, Chypre
Surface 60 m²
Sol 2/3
Office Space This modern office space has been meticulously designed to meet the needs of to…
$334,494
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller