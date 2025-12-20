Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agia Napa Municipality
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en Agia Napa Municipality, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Avgórou, Chypre
Bungalow 3 chambres
Avgórou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Ce charmant bungalow de revente offre un hébergement confortable avec un espace intérieur sp…
$381,691
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Agia Napa Municipality, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller