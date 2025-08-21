Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agia Marina Xyliatou
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Agia Marina Xyliatou, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ayia Marina, Chypre
Appartement 3 chambres
Ayia Marina, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
À propos du projet TessaMent est un projet résidentiel moderne situé dans l’un des quarti…
$163,165
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Ayia Marina, Chypre
Penthouse 2 chambres
Ayia Marina, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
À propos du projet TessaMent est un projet résidentiel moderne situé dans l’un des quarti…
$152,102
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Agia Marina Xyliatou, Chypre

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller