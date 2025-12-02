Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agia Barbara
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Agia Barbara, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
10 propriétés total trouvé
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
A vendre 1/2 part de terres agricoles à Agia Varvara. Il se situe dans la zone Ga4 avec une …
$201,656
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Grand entrepôt situé à Agia Varvara Pafou. Cette propriété au rez-de-chaussée avec mezzanine…
$690,241
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Beau terrain situé à Agia Varvara, Paphos. Cette propriété est enclavée avec une petite dist…
$51,854
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
OneOne
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Terrain agricole situé à Agia Varvara, Paphos. Cette propriété a un accès direct à une route…
$202,444
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Terrain situé à Agia Varvara, Paphos Taille du terrain : 21843 mètres carrés Situé dans l…
$783,579
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Surface 16 809 m²
entrepôt industriel dans une parcelle de terrain s'étendant à environ 60 260 m2 avec une sup…
$5,53M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Timi, Chypre
Appartement
Timi, Chypre
Un terrain industriel est disponible à la vente à côté de la zone industrielle Agia Varvara.…
$437,882
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Possibilité de développement industriel à Agia Varvara, district de Pafos Ce vaste champ, s…
$3,69M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
A vendre 1/2 part de terres agricoles à Agia Varvara. Il se situe dans la zone Ga4 avec la d…
$132,517
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
VernaVerna
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Terrain agricole situé à Agia Varvara, Paphos. Cette propriété est enclavée. La taille de ce…
$171,696
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Caractéristiques des propriétés en Agia Barbara, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller