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Maisons à vendre en Ag Amvrosios Lemesou, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Ayios Amvrosios, Chypre
Maison 3 chambres
Ayios Amvrosios, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
A vendre: Une maison de charme offrant une vie confortable dans le quartier serein d'Agios A…
$204,266
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Ag Amvrosios Lemesou, Chypre

Bon marché
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