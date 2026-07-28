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Villas Piscine à vendre en Comitat de Zadar, Croatie

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Grad Zadar
39
Zadar
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Grad Nin
9
Pag
5
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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Opcina Starigrad, Croatie
Villa 4 chambres
Opcina Starigrad, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 315 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue dans un mélange inégalé de luxe, de nature et de vie moderne au cœur de Starigrad …
$2,77M
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Agence
AGENCIJA Elite
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avec Jardin
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Luxe
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