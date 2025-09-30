Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétés d'investissement à vendre en Comitat de Zadar, Croatie

6 propriétés total trouvé
Investissement dans Opcina Sveti Filip i Jakov, Croatie
Investissement
Opcina Sveti Filip i Jakov, Croatie
Sveti Filip Jakov, newer residential building with 10 units and parking in a great location …
$941,081
Investissement dans Municipality of Novigrad, Croatie
Investissement
Municipality of Novigrad, Croatie
Hotel on the Novigrad beach, opportunity, sale A few steps from the city beach, there is a h…
$3,65M
DEVELOPMENT PROJECT dans Grad Zadar, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Zadar, Croatie
Projet de développement.coinvestissement - un terrain de 59 700 m2 pour le développement, à …
$28,14M
Investissement dans Opcina Posedarje, Croatie
Investissement
Opcina Posedarje, Croatie
I27839 Ul. Sv. duha 15
$205,931
Investissement dans Pag, Croatie
Investissement
Pag, Croatie
SALE OF INVESTMENT, PAG, Exceptional investment near the town of Pag, 8 apartments, 420 m2 o…
$1,05M
Investissement dans Pag, Croatie
Investissement
Pag, Croatie
QUATRE HOTEL DE STAR AU CENTRE DE LA VILLE DE PAG AVEC CHAMBRE D'AppARTEMENTDans le centre d…
$3,10M
