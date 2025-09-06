Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat de Split-Dalmatie
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Comitat de Split-Dalmatie, Croatie

Opcina Seget
3
6 propriétés total trouvé
Investissement dans Seget Vranjica, Croatie
Investissement
Seget Vranjica, Croatie
I29095 Put Punte
$863,580
DEVELOPMENT PROJECT HVAR dans Grad Hvar, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT HVAR
Grad Hvar, Croatie
Un terrain avec un permis prêt pour la construction de 11 villas avec piscine et économie ce…
$1,93M
Investissement dans Grad Vis, Croatie
Investissement
Grad Vis, Croatie
PROPERTY WITH A HOUSE NEAR STONČICA BAY, VISAgricultural estate 27,234m2 with a functional g…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Marinje Zemlje, Croatie
Investissement
Marinje Zemlje, Croatie
I25510 Karuzićevo Marinje Zemlje
$441,754
Investissement dans Seget Vranjica, Croatie
Investissement
Seget Vranjica, Croatie
TROGIR area, 8 apartments with sea view, swimming pool, parkingApartment building in the nat…
$2,33M
Investissement dans Seget Vranjica, Croatie
Investissement
Seget Vranjica, Croatie
An 18-room family-run hotel, well-established and lucrative business, Trogir, Seget Vranjica…
$3,10M
