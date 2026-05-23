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Maisons avec garage à vendre en Grad Rijeka, Croatie

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villas
38
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Maison 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
A Podmurvice, une maison de construction ancienne mais exceptionnellement de haute qualité e…
$320,993
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Grad Rijeka, Croatie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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