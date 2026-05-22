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Maisons avec garage à vendre en Opcina Viskovo, Croatie

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2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Marinici, Croatie
Maison 2 chambres
Marinici, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 225 m²
À vendre est la moitié d'une maison jumelée à Marinići, municipalité de Viškovo, avec sa pro…
$512,541
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Maison 8 chambres dans Marinici, Croatie
Maison 8 chambres
Marinici, Croatie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Une maison avec quatre appartements et deux espaces commerciaux est à vendre à Marinići, mun…
$990,605
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Viskovo, Croatie

avec Vue sur la mer
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