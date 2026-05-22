Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Opcina Punat
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Opcina Punat, Croatie

;
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Punat, Croatie
Maison 4 chambres
Punat, Croatie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 256 m²
Nombre d'étages 4
In the heart of the picturesque town of Punat on the island of Krk, just steps from the coas…
$685,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opcina Punat, Croatie

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller