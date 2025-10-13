Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat d'Istrie
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Comitat d'Istrie, Croatie

Grad Porec
5
Investissement Supprimer
Tout effacer
13 propriétés total trouvé
Investissement dans Opcina Krsan, Croatie
Investissement
Opcina Krsan, Croatie
ISTRIA, PROJET D'INVESTISSEMENT VILLA KRŠAN, PERMIS DE BÂTIMENT, 99€/M2! Le terrain d'invest…
$4,98M
Laisser une demande
Investissement dans Grad Porec, Croatie
Investissement
Grad Porec, Croatie
SALE, VILLA, BARATA beautiful, luxurious villa Romana, built in 2012, is for sale. The villa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
READY BUSINESS dans Grad Rovinj, Croatie
READY BUSINESS
Grad Rovinj, Croatie
PrêtMaison de retraite sur la côte croate ! Possibilité d'investissement unique dans un sect…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Krsete, Croatie
Investissement
Krsete, Croatie
I23782 Kršete
$664,292
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Marcana, Croatie
Investissement
Opcina Marcana, Croatie
ISTRIA Investment opportunity – the land of total area of 60.000 m2 for an attractive invest…
$1,86M
Laisser une demande
Investissement dans Racice, Croatie
Investissement
Racice, Croatie
FOR SALE, LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 3 SELF-SUSTAINABLE LUXURY VILLAS, KAŠĆERGA (PAZIN) –…
$608,935
Laisser une demande
Investissement dans Varvari, Croatie
Investissement
Varvari, Croatie
I28545 Baderna
$830,365
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Grad Rovinj, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Rovinj, Croatie
Projet de développement.A Rovinj, Croatie, 300 m de la mer, un terrain de 12058 m2 pour le d…
$1,64M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Grad Porec, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Croatie
Projet de développement.En Istrie croate, Porec, 5,5 hectares de terrain de développement, q…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Investissement dans Opcina Barban, Croatie
Investissement
Opcina Barban, Croatie
Exceptional investment property for sale in the beautiful surroundings of Barban! Property d…
$436,495
Laisser une demande
Investissement dans Grad Porec, Croatie
Investissement
Grad Porec, Croatie
I28992 Poreč
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Medulin, Croatie
Investissement
Opcina Medulin, Croatie
Istria, Premantura, on the southernmost part of the Istrian peninsula, in a popular tourist …
$2,23M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Grad Porec, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Croatie
Nous présentons un projet de développement.Superficie: 6000Superficie totale de l'installati…
$25,21M
Laisser une demande

Types de propriétés en Comitat d'Istrie

propriété commerciale
hôtels
entreprise prête
Realting.com
Aller