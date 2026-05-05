Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Zadar
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en Grad Zadar, Croatie

;
Zadar
43
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Grad Zadar, Croatie
Villa 3 chambres
Grad Zadar, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
Située dans un emplacement privilégié, à seulement 100 mètres de la mer et de la plage, cett…
$2,41M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Grad Zadar, Croatie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller