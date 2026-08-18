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Hôtels à vendre en Grad Vis, Croatie

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propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Hôtel 152 m² dans Grad Vis, Croatie
Hôtel 152 m²
Grad Vis, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 152 m²
Maison d'investissement à deux étages en vue de la mer sur l'île de Vis, 3e rangée de la mer…
$578,369
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