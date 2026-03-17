Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Senj
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Grad Senj, Croatie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Grad Senj, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Senj, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 5
For sale is a fully renovated one-bedroom apartment with a living room, with a total area of…
$218,347
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller