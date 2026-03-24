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Loyer mensuel de Maisons en Grad Opatija, Croatie

2 propriétés total trouvé
Maison 8 chambres dans Pobri, Croatie
Maison 8 chambres
Pobri, Croatie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
ID CODE: 2344
$5,171
par mois
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Maison 4 chambres dans Veprinac, Croatie
Maison 4 chambres
Veprinac, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Veprinac, a charming house with a special layout with a heated pool and a beautiful panorami…
$4,022
par mois
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