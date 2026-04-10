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Appartements à vendre en Grad Novi Vinodolski, Croatie

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6 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Nombre d'étages 3
Novi Vinodolski – For sale: a bright and spacious apartment of 81.89 m² located on the third…
$418,307
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Appartement 1 chambre dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Nombre d'étages 2
Novi Vinodolski – An apartment with a net area of 48 m² is for sale, featuring a 44 m² terra…
$263,165
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Appartement 1 chambre dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Novi Vinodolski – Apartment for sale in an attractive location, just second row from the sea…
$190,766
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Appartement 2 chambres dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 4
A duplex apartment of 75 m² is for sale, located in the very center of Novi Vinodolski, only…
$258,569
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Appartement 1 chambre dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 4
For sale: an apartment in the center of Novi Vinodolski, with a surface area of 66 m², locat…
$241,331
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Appartement 2 chambres dans Povile, Croatie
Appartement 2 chambres
Povile, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Nombre d'étages 2
In the fishing village of Povile, near the popular tourist town of Novi Vinodolski, the cons…
$356,250
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