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Hôtels à vendre en Grad Mali Losinj, Croatie

Mali Losinj
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5 propriétés total trouvé
Hôtel 266 m² dans Mali Losinj, Croatie
Hôtel 266 m²
Mali Losinj, Croatie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 3
Surface 266 m²
Maison avec trois appartements dans une partie calme de l'île Mali Losinj, à 500m de la mer!…
$943,986
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Hôtel 330 m² dans Mali Losinj, Croatie
Hôtel 330 m²
Mali Losinj, Croatie
Surface 330 m²
Immeuble exceptionnel sur la 1ère ligne de la mer au Mali Losinj célèbre ville touristique!L…
$2,09M
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Hôtel 300 m² dans Mali Losinj, Croatie
Hôtel 300 m²
Mali Losinj, Croatie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
Maison d'appartements exceptionnelle dans un excellent emplacement de première rangée à la m…
$1,33M
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Hôtel 825 m² dans Mali Losinj, Croatie
Hôtel 825 m²
Mali Losinj, Croatie
Chambres 16
Nombre de salles de bains 18
Surface 825 m²
Magnifique propriété touristique à vendre sur l'île de Mali Losinj à seulement 200 mètres de…
$2,76M
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Hôtel 700 m² dans Mali Losinj, Croatie
Hôtel 700 m²
Mali Losinj, Croatie
Surface 700 m²
Grande offre de mini-hôtel en bord de mer sur l'île de Mali Losinj - à seulement 20 mètres d…
$3,83M
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