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Appartements à vendre en Grad Labin, Croatie

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Appartement 4 chambres dans Grad Labin, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Labin, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
A spacious and elegantly finished apartment in a house is for sale, located in a quiet part …
$384,980
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Appartement 1 chambre dans Sveti Bartul, Croatie
Appartement 1 chambre
Sveti Bartul, Croatie
Chambres 1
Surface 51 m²
ID 📍 Apartments for sale from an investor in a premium building in Becici 📌Location: B…
$165,650
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Agence
SMinvestment RealEstate
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
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