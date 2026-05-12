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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Grad Krk, Croatie

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2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Krk, Croatie
Appartement 2 chambres
Krk, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2427
$1,322
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English, Italiano, Hrvatski
Appartement 3 chambres dans Krk, Croatie
Appartement 3 chambres
Krk, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2428
$1,322
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