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Bureaux à vendre en Grad Kastav, Croatie

1 propriété total trouvé
Bureau 113 m² dans Grad Kastav, Croatie
Bureau 113 m²
Grad Kastav, Croatie
Surface 113 m²
Nombre d'étages 3
CODE ID: 2904
$358,549
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
English, Italiano, Hrvatski
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