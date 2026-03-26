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Villas à vendre en Dugo Selo, Croatie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Dugo Selo, Croatie
Villa 3 chambres
Dugo Selo, Croatie
Chambres 3
Surface 162 m²
Situé dans un espace vert paisible à seulement 15 minutes de route de Zagreb, cette maison d…
$577,912
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