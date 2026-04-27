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Entreprise à vendre en Chine

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Entreprise établie 520 m² dans Hefei, Chine
Entreprise établie 520 m²
Hefei, Chine
Chambres 11
Nombre de salles de bains 12
Surface 520 m²
Nombre d'étages 3
A vendre un mini hôtel, dans la ville de Bar, dans la ceinture verte. La distance de la mer …
$1,29M
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